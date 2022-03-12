Spam e-postalar milyonlarca Rus’a ulaşıp bilgi yayıyor: Ben senin düşmanın değilim

Norveçli bir bilgisayar uzmanı, Ruslar ‘hükümetin saklamaya çalıştıklarını’ öğrenebilsin diye aynı anda 150 kişiye Ukrayna’daki savaşla ilgili e-postayı göndermeyi mümkün kılan bir site açtı.

Fotoğraf: Fabian

Milyonlarca mail aynı ilgi çekici konuyla gelen kutularına düşüyor: “Ya vam ne vrag“, yani “Ben senin düşmanın değilim.”

Mesaj Rusça, yanında bir de İngilizce çevirisi var, şöyle başlıyor: “Sevgili arkadaşım, sana bu gezegendeki çocuklarımızın geleceğiyle ilgili kaygılarımı ifade etmek için yazıyorum. Dünyanın çoğu Putin’in Ukrayna’ya işgalini kınadı.”

Uzunca e-posta, Rus halkına Ukrayna’daki savaşı reddetmeleri ve devlet dışı haber servislerinden işgal hakkındaki gerçeği öğrenmelerini istiyor.

Dünya çapında gönüllülerin kendi kişisel e-posta adreslerini kullanarak gönderdiği bu mesaj, son birkaç günde 22 milyon Rus’un gelen kutusuna düştü. Kişisel e-posta adreslerinin kullanılması, mesajların spam kutusuna düşmesinin önüne geçiyor. Ayrıca cevap gönderen olursa kişisel iletişimi sürdürmeyi sağlıyor.

Fikri bulan ve Rus yetkililerle ilgili çekinceleri nedeniyle soyadını vermek istemeyen Fabian “2’nci Dünya Savaşı sırasında da Almanya’nın üzerinde broşürler atan uçaklar uçurulmuştu. Bu insanların gözünü açmanın daha modern bir yolu” dedi.