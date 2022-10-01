S&P, Britanya’nın kredi notunu düşürdü

Derecelendirme kuruluşu S&P, Başbakan Liz Truss’un vergi indirimi planlarının ülke borcunun yükselmesine devam neden olacağına karar verdiği için kredi notunu AA durağandan AA negatife düşürdü.

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Boris Johnson’ın istifasından sonra başbakanlık koltuğuna oturan Liz Truss’ın kurduğu hükümet, ekonomi ve mali alandaki politikalarını açıklamıştı. Yeni yol haritasına göre, vergilerde tarihi bir indirime gidilecek, borçlanmada 1972’den beri en büyük artış görülecek.

Truss, vaatlerinde ‘vergileri düşüreceğini’ söylüyordu. Truss’ın rakibi eski maliye bakanı Rishi Sunak’a göreyse ülke ekonomisi henüz buna hazır değil.

Hükümetin planına göre, yalnızca önümüzdeki altı ay boyunca alınacak borçların toplam tutarı 72 milyar sterlini geçecek.

S&P, yeni politikalardan ötürü borçlanmanın daha da artacağını öngördüğünden Britanya’nın kredi notunu AA durağandan AA negatife düşürdü. S&P, İngiltere’nin önümüzdeki çeyreklerde de teknik bir resesyona gireceğini ve GSYİH’sının 2023’te yüzde 0,5 küçüleceğini tahmin ediyor.

Sterlindeki tarihi düşüş

İngiliz sterlini, bu hafta başında 1,0350 ile tüm zamanların en düşük seviyesini görmüştü.

Hükümetin yeni mali politikaları, ülkenin dış borçlanmasının yükseleceği yönündeki beklentileri artırarak sterlinin güç kaybetmesine neden oldu.

Britanya Merkez Bankası devreye girmişti

Britanya Merkez Bankasından 28 Eylül’deki açıklamasında, “Finansal istikrar hedefi doğrultusunda, Britanya Merkez Bankası, piyasa işleyişini yeniden sağlamaya ve hane halkı ve işletmelerin kredi koşullarına olası bir yayılmaya ilişkin her türlü riski azaltmaya hazırdır” denilmişti.

Bankanın bu amaçlara ulaşabilmesi için 28 Eylül’den itibaren uzun vadeli Birleşik Krallık devlet tahvillerinin geçici alımlarını gerçekleştireceği kaydedilen açıklamada şunlar söylendi: “Bu alımların amacı düzenli piyasa koşullarının yeniden sağlanması olacak. Satın almalar, bu sonuca ulaşabilmek için ne büyüklükte yapılması gerekiyorsa yapılacaktır. Mali Politika Komitesi tahvil piyasadaki işlev bozukluğundan kaynaklı Birleşik Krallık finansal istikrarına yönelik riskleri kaydetti. Kurul aksiyon alınmasını tavsiye etti ve bankanın finansal istikrar gerekçesiyle tahvil piyasasındaki geçici ve hedefli satın alma planlarını acil bir hızla memnuniyetle karşıladı.”

Britanya Merkez Bankası ayrıca, son 27 yılın en sert artırımlarına giderek, faizi iki ay üst üste 50’şer baz puan artırarak 2,25’e yükseltmişti.

Analistler merkez bankasının, ilerleyen dönemde enflasyonu kontrol altına alabilmek için faiz artışlarına devam edeceğini öngörüyor.

Ülkede enflasyon, halihazırda yüzde 9,9’la son 40 yılın en yüksek seviyelerinde seyrediyor.

Ekonomistler ‘Truss, finansal güvenirliliğini kaybetti’ demişti

Reuters’ın önceden aktardığına göre, ekonomistler ve yatırımcılar, üç haftadan kısa bir süredir iktidarda olan Liz Truss hükümetinin, Britanya Merkez Bankası’nın yükselen enflasyonu kontrol altına almak için faiz oranlarını artırmasından sadece bir gün sonra böyle bir planı açıklayarak finansal güvenilirliğini kaybettiğini söylemişti.