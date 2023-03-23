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Yaramazlara biraz batar!

Soylu, videosunun çekilmesine çok sinirlendi: Çekmeyin şunu ya

Deprem bölgesinde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, videosunun çekilmesine köpürdü: “Ya çekmeyin şunu ya, şunu çekme! Ne kadar çekmeyi seviyorsunuz.”

Soylu
Görsel: Twitter

Sosyal medyada dolaşıma giren videoya göre Soylu bir grup insanın arasında konuşurken, kamerasını açıp kendisini videoya alan bir kişiye sinirlenip üzerine doğru geliyor.


Videonun çekildiği yer ve zaman belli olmasa da Soylu deprem çalışmaları için dün Hatay’a, bugünse Kahramanmaraş’a gitti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı sayısı resmi olarak 50 bin 96’ya çıktı. Henüz tamamlanmayan hasar tespit çalışmalarına göre 301 bin bina acil yıkılacak, yıkık veya orta hasarlı.

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