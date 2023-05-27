Soylu hedef almıştı: Emniyet ve Jandarma harekete geçti

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.

Canan Kaftancıoğlu. (AA)

Kaftancıoğlu, sandıkta olası usulsüzlüklere dikkat çekerek, şunları demişti: “Kolluk kuvvetleri 142 belgesinin orijinali (ıslak imzalı) ile oy kullanabilirler ve belgeyi sandık başkanına teslim etmek zorundadırlar! Belgeyi çok dikkatle inceleyin. Fotokopi ya da başka bir belgeyle sandığınızda oy kullanmak isteyen olursa asla izin vermeyin. Yakaladığınız olduğunda tutanak tutun. Okul avukatınızla görüşüp hızlıca kişi hakkında suç duyurusunda bulunmayı ihmal etmeyin. Suratına da tükürebilirsiniz diyeceğim ama tükürüğünüzü ziyan etmeyin. Utanması olmayan ahlaksız yapar bunu zira.“

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu nedenle Kaftancıoğlu’nu hedef almıştı. Soylu’dan sonra Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı’ndan açıklama geldi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Türk polisine ve Türk jandarmasına hakaret etmek için fırsat kollayan Kaftancıoğlu, asla gerçek olmayan ve kendisi tarafından uydurulan bir isnat ve iftira üzerinden seçimin güvenliğini sağlayan kahraman polisimiz ve kahraman jandarmamızı hedef aldı ve yüzüne tükürülmesi gerektiği alçaklığında bulundu. Kaftancıoğlu’nun ifadeleri, algı operasyonu yaratmaya yönelik düpedüz bir yalandır. Bu yalan, iftira ve hakareti kabul etmiyoruz, müfterinin kendisine iade ediyoruz. Vatandaşlarımızın zihnini bulandırma amacı taşıyan ve dezenformasyonun tipik bir örneği olan paylaşım, Canan Kaftancıoğlu’nun tıynetini de açıkça ortaya koymaktadır. İftiraları ve yalanları nedeniyle Kaftancıoğlu hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.”

Kaftancıoğlu: Sahtekarlar istediği kadar dava açabilir

Suç duyurusu haberi üzerine Kaftancıoğlu’ndan yeni bir açıklama geldi.

“Kolluk kuvvetlerimize sahte belge düzenleyerek siyasi emellerine alet etmek isteyen sahtekarlaradır sözüm. Bu sahtekarlar istedikleri kadar dava açabilirler. Bu açık niyete rağmen incittiğim bir tane bile kolluk kuvveti olduysa hem özür dilerim, hem de üzerlerine alınmasınlar lütfen. Yazdıklarımı çarpıtarak seçime saatler kala algı operasyonu yapmak isteyenlere fırsat vermeme adına ve kolluk kuvvetlerimize yaşatılan bunca zorluğun yanında, ayrıca incinmemeleri adına twitimi siliyorum.”