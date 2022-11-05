Son iklim protestosu: Roma’da Van Gogh’a bezelye çorbası

Ressamlar, eserler, şehirler ve menü değişiyor, şablon değişmiyor. İklim aktivistleri dün de Van Gogh’un Roma’daki Palazzo Bonaparte Müzesi’ndeki ‘The Sower’ (Çiftçi) adlı eserine bezelye çorbası attı.

Ünlü ressamın 1888 yılında yaptığı eser camla kaplı olduğu için zarar görmedi, eylemden sonra eserin önünde diz çöküp mesajını iletmek isteyen üç eylemci güvenlik tarafından uzaklaştırıldı.

Resim Hollanda’daki Kroller-Muller Müzesi’ne ait ve Van Gogh’un eserlerinin yer aldığı sergi için İtalya’da geçici olarak bulunuyor.

İtalya’nın yeni kültür bakanı Gennaro Sangiuliano protestoyu kınadı, “Sanata saldırmak, şiddetle kınanması gereken alçakça bir eylemdir” dedi.

Protestocuların bağlı olduğu Ultima Generazione (Son Nesil) adlı grup daha önce de Roma yakınlarındaki bir otoyolu trafiğe kapatmıştı.