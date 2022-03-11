Sokak köpeğinden kaçarken araba çarpan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Isparta’da sokak köpeğinden kaçarken araba çarpması sonucu ağır yaralanan üniversite öğrencisi genç kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
6 Mart’ta İstanbul Caddesi’nde sokak köpeğinden korkarak yola atlayan Rabia Kallı, otomobil çarpması sonucu yaralanmıştı. 112 Acil Sağlık ekiplerince SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Kallı, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.
AA’nın aktardığına göre Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Psikoloji Bölümü birinci sınıf öğrencisi Rabia Kallı, tedavi gördüğü SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde altı günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Aslen Denizlili olan Kallı’nın ailesinin Muğla’nın Milas ilçesinde yaşadığı öğrenildi.