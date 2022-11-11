‘Sızıntı’ iddiası Emniyet’i kızdırdı, Soylu retweet’le topa girdi: Gazeteciye işlem

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, Sarallar grubuna yönelik operasyondan haberdar edilmediği için İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’a çıkıştığını ve “Size her söylediğimizde sızıntı oldu” yanıtı aldığına dair bir iddia ortaya atan T24 yazarı Tolga Şardan hakkında işlem başlatıldı.

Şardan bakanlık ve Emniyet’ten gelen açıklamalarla hedef alındı.

Fotoğraf: İçişleri Bakanı Soylu (AA)

Şardan, Soylu’nun, İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş’a Sarallar grubu operasyonu hakkında neden bilgilendirilmediğini sorduğunu ve Aktaş’tan “Size her söylediğimizde sızıntı oldu” yanıtı aldığı iddiasını ortaya attı.

Şardan, bu sözlerin ardından ‘odanın birden buz kestiğini’ anlatıp şöyle devam etti: “Soylu, Aktaş’ın sözlerine ‘Sen ne demek istiyorsun’ diye çıkıştı. Ama Aktaş, daha fazla konuşmak yerine susmayı tercih etti. Yaşanan gerginlikle birlikte Soylu görüşmeyi sonlandırıp dışarı çıkarken Aktaş’la ilgili sert sözleri sarf etti.”

Şardan’a göre bu olayın ardından Soylu, Saray’a Aktaş’ı görevden almak istediğini söyledi ama olumsuz yanıt aldı.

Peş peşe açıklamalar

Bu yazının ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nden ve İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Burak Gültekin’den tepki geldi.

Geçen ay yürürlüğe giren ‘sansür yasası’na dikkat çeken müşavir Gültekin, Twitter’dan Soylu’nun da retweet ettiği şu mesajı paylaştı: “Hayatı, ahlakı, çöküntü örneği olan T24 yazarı, büyükelçi(!) tarafından görevlendirildiği bir iftirayı/yalanı daha kaleme almış. Yıllarca bakanlık ve Emniyet koridorlarında sürten bu büyükelçi elemanı, altı yıldır yasaklı sayın bakanımız hakkında yüzlerce yalanın mucidi, bu müfteri hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Ayrıca dezenformasyon yasası ile de bu müfterinin iftira ve yalanı, yüzüne vurulacak. Yüz varsa…”

Emniyet reddetti

Gültekin’in ardından İstanbul Emniyeti’nden de açıklama geldi. Türkiye’deki uyuşturucu ticaretine dikkat çeken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da hedef alındı.

Açıklama şöyle:

*Türk polis teşkilatına uyuşturucu ticareti iftirası atanlar, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne kimyasal silah iftirası atanlar, yeni iftira kampanyası başlattılar.

*Bazı basın yayın kuruluşlarında iddia ve ileri sürülen il emniyet müdürlüğümüz çalışmalarında koordinasyona ilişkin hususlar kesinlikle yalan ve iftiradan ibarettir.

*Emniyet teşkilatımız hiyerarşik düzenden asla taviz vermeyen bir yapıya sahiptir.

*İlimizde huzur ve güvenliğin korunması için hukuki mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilen bütün uygulamalar sıralı amirlerimizin talimat ve koorrdinasnlarıyla gerçekleştirilmektedir.

*Teşkilatımızı yıpratmaya, karalamaya ve başarıyla gerçekleştirilen operasyonlarımızı gölgelemeye yönelik asılsız iddiarda bulunanlar hakkında hukuki işlem başlatılacaktır.