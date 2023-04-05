SİYAD Ödülleri’ne ‘Kurak Günler’ damga vurdu

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) tarafından verilen ve bu yıl 55’incisi düzenlenen ‘Türkiye Sineması Ödülleri’ne ‘En İyi Film’ ve ‘En İyi Yönetmen’ dahil sekiz ödül alan Emin Alper’in ‘Kurak Günler’ filmi damga vurdu.

Emin Alper’in yönettiği ‘Kurak Günler’ sekiz dalda ödül kazandı.

2023 yılı Türkiye Sineması’nın ‘En İyileri’, SİYAD üyelerinin oylarıyla belirlendi.

Ödüller, Salon İKSV’de oyuncu Cem Davran’ın sunumuyla düzenlenen gecede sahiplerini buldu.

Emin Alper’in yazıp yönettiği ‘Kurak Günler’ filmi ‘En İyi Film’, ‘En İyi Yönetmen’ ve ‘En İyi Erkek Oyuncu’nun da aralarında bulunduğu toplam sekiz dalda ödül kazanarak geceye damgasını vurdu.

‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülüne ise gişe rekorları kıran ‘Bergen’ filmindeki performansıyla Farah Zeynep Abdullah layık görüldü.

Kazananların tam listesi şöyle:

En İyi Film: Kurak Günler

En İyi Yönetmen: Emin Alper (Kurak Günler)

En İyi Senaryo: Emin Alper (Kurak Günler)

En İyi Erkek Oyuncu: Selahattin Paşalı (Kurak Günler)

En İyi Kadın Oyuncu: Farah Zeynep Abdullah (Bergen)

Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu: Erol Babaoğlu (Kurak Günler)

Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu: Jale Arıkan (Kerr)

En İyi Görüntü Yönetmeni: Christos Karamanis (Kurak Günler)

En İyi Sanat Yönetmeni: Natali Yeres (Kerr)

En İyi Müzik: Stefan Will (Kurak Günler)

En İyi Kurgu: Özcan Vardar-Eytan İpeker (Kurak Günler)

Ahmet Uluçay Umut Ödülü: Nazlı Elif Durlu (Zuhal)

Dijital Platformlarda Vizyona Giren En İyi Yerli Film: İki Şafak Arasında (Selman Nacar)

Giovanni Scognamillo En İyi Fantastik Film: Ev Diye Bir Şey Yok

En İyi Uzun Metrajlı Belgesel Film: Boşlukta

En İyi Kısa Metrajlı Belgesel Film: Her Şey Yolunda

En İyi Kısa Film: Cehennem Boş, Tüm Şeytanlar Burada

En İyi Yabancı Film (Vizyon): Drive My Car

En İyi Yabancı Film (Dijital Platformlar): Ayrılma Kararı

Onur Ödülü: Suna Selen, Tevfik Başer

Emek Ödülü: Korhan Yurtsever