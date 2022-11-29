Şişli’de üç kişinin öldürülmesi: Aranan şüpheli Sakarya’da gözaltına alındı

İstanbul Şişli’deki bir gecekonduda üç kişinin silahla öldürülmesine ilişkin aranan şüpheli Sakarya’da gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA

Önceki günlerde ev sahibi Vahit Ateş (45) ile aynı mahallede ikamet eden Merve Özturan (27) ve Tülay V.’ye (17) ait cesetler bulunmuştu. AA’nın haberine göre güvenlik kameralarına ait görüntüleri inceleyen polis, olay saatinden sonra evden ayrılan bir kişiyi tespit etti.

Görüntülerdeki kişinin Bülent P. olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi Sakarya’da yakaladı.

İstanbul’a getirilen zanlının Cinayet Büro Amirliğindeki sorgusunda, Vahit Ateş’i kıskançlık gerekçesiyle öldürdüğü değerlendirilen Bülent P’nin, iki kadını da evde görgü tanığı bırakmamak için silahla vurduğu iddia edildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.