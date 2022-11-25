Şişli’deki bir gecekonduda silahla vurulduğu belirlenen üç kişinin cesedi bulundu

İstanbul Şişli’deki bir gecekonduda üç kişinin cesedi bulundu.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre, polis ekipleri ihbar üzerine Kuştepe Mahallesi Zeytinlik Sokak’ta yer alan gecekonduya gitti.

Kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla içeriye giren ekipler, üç kişinin hareketsiz yattığını gördü.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, silahla vuruldukları belirtilen ikisi kadın üç kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Evdeki aramada herhangi bir ateşli silah bulunamadı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.