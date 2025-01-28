Gazeteci Şirin Payzın’a da soruşturma açıldı.

Fotoğraf: X

Dün de İstanbul başsavcılığı, Halk TV sunucusu, yetkilileri ve gazeteci Barış Pehlivan hakkında ‘bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs’ ve ‘kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması’ suçlamalarıyla soruşturma başlatmıştı.

Soruşturmayı X‘ten duyuran Payzın, şöyle yazdı: “Evet bana da terör propagandası soruşturması açılmış. Şimdi öğrendim! Ama içeriğini bilmiyorum henüz.”