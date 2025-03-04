Sırbistan'da muhalefet meclise sis bombası attı: Bir vekil beyin kanaması geçirdi

Sırbistan Ulusal Meclisi’nde muhalefet ve iktidar milletvekilleri arasında kavga çıktı. Kafasına sis bombası isabet eden bir vekil beyin kanaması geçirdi.

Fotoğraf: ParlamentSrbija / Ekran görüntüsü

Sırbistan Meclis Başkanı Ana Brnabic’in yönettiği oturumda vekiller, başbakan Milos Vucevic’in istifası, yükseköğretim kanunu gibi konuların olduğu 62 maddeyi görüşmek için toplandı.

Gündem kabulünün ardından muhalefetteki Yeşil Sol Cephe milletvekillerinden Radomir Lazovic kürsüye yöneldi ancak parlamento güvenliğinin müdahalesiyle karşılaştı. Muhalefet ve iktidar milletvekillerinin de kürsünün olduğu bölgeye gelmesiyle arbede yaşandı.

Daha sonra muhalefet milletvekilleri meşale yakıp salona sis bombası attı. Meclis kırmızı, siyah ve beyaz dumanlar kaplanırken, kavga eden vekillerden bazıları yaralandı.

Brnabic kafasına sis bombası isabet eden bir vekilin hastaneye kaldırıldığını söyledi. Beyin kanaması geçirdiği açıklanan vekilin hayati tehlikesi var.

Brnabic iki vekilinse istifasını sunduğunu söyledi.

Sırbistan'da muhalefet meclise sis bombası attı: Bir vekil beyin kanaması geçirdihttps://t.co/w23tkVURyS pic.twitter.com/HlvpTUBYG8 — Diken (@DikenComTr) March 4, 2025

Bu arada kavga sonrası çok sayıda kişi meclis binasının önünde toplanmaya başladı.

Vucevic, Novi Sad kentindeki tren istasyonunda 15 kişinin öldüğü kaza sonrası hükümete tepki gösterilerinin ardından istifa etmişti.