Sırbistan'da hükümet karşıtı öğrenci gösterileri büyüyor

Sırbistan’da Novi Sad kentindeki tren istasyonunda 15 kişinin ölümüne neden olan kazanın ardından hükümete tepkili öğrencilerin başlattığı gösteriye bu akşam on binlerce kişi katıldı.

Fotoğraflar: AA

Ülkenin kuzeyindeki Novi Sad’daki tren istasyonunda 1 Kasım’da beton sundurmanın çökmesiyle 15 kişi ölmüştü.

Kazanın ardından hükümete tepkili öğrenciler, bu akşam başkent Belgrad’daki Slavija Meydanı’nda büyük bir gösteri düzenledi.

Öğrencilerin protesto çağrısına destek veren çiftçiler, sanatçılar ve on binlerce kişi meydanda toplandı.

Göstericiler, kazada ölen 15 kişi için 15 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Kalabalık, ‘Elleriniz kanlı’, ‘Vicdanınız rahat mı?’ ve ‘Öğrenciler anlayışın sesi’ yazılı dövizler taşıdı.

Telefonlarının ışıklarını yakarak Belgrad’da görsel bir şölen oluşturan kalabalık olaysız dağıldı.

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic göstericilerin talebi üzerine tren istasyonunun yapım ve onarımına ilişkin tüm belgelerde gizliliği kaldırsa da öğrenciler, yayımlanan belgelerin ‘eksik’ olduğunu söylüyor.

Öğrenciler ayrıca daha önceki gösterilerde gözaltına alınanların da serbest bırakılmasını talep ediyor.

Diğer taraftan Guardian‘ın haberine göre hükümet, üniversite öğrencileri arasındaki protestonun liselere de sıçramasını engellemek için ülke genelindeki okulların kış tatilini planlanandan bir hafta önceye çekti.

Eğitim Bakanı, ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okulların 30 Aralık yerine salıdan itibaren kapanacağını duyurdu.

Öğrencilerden boykot hareketi

Novi Sad’daki tren istasyonunda 1 Kasım’da beton sundurmanın çökmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetmiş, iki kişi de yaralanmıştı.

Olay sonrası İnşaat, Ulaşım ve Altyapı Bakanı Goran Vesic ile İç ve Dış Ticaret Bakanı Tomislav Momirovic istifa etmişti.

Savcılık soruşturması sonrası aralarında Bakan Vesic’in de bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı.

Tren istasyonunda 2021’deki onarım çalışmalarında ihmal şüphesi olduğu söylenirken polis olaya ilişkin çok sayıda kişiyi sorgulamıştı.

Kazayla ilgili gösteri düzenleyen öğrenciler tepkilerini derslere katılmayarak da gösterirken bu durum, kısa sürede ülke genelindeki çok sayıda eğitim kurumuna yayıldı.

Sırbistan geneline yayılan protestolara akademisyenler, muhalefet milletvekilleri ve sanatçılar da destek verdi.

Cumhurbaşkanı Vucic, öğrencilere taleplerinin yerine getirildiğini belirterek derslere dönmeleri çağrısında bulundu.