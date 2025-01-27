Sırbistan'da 15 kişinin öldüğü tren istasyonu kazası: Öğrenciler yol kapattı

Sırbistan’ın kuzeyindeki Novi Sad kentindeki tren istasyonunda 15 kişinin öldüğü kaza sonrası hükümete tepki gösteren öğrenciler, başkent Belgrad’daki ‘Autokomanda’ kavşağını 24 saatliğine kapattı.

Fotoğraflar: AA

Novi Sad’daki tren istasyonunda 1 Kasım 2024’te çatının çökmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetmiş, iki kişi de ağır yaralanmıştı.

Olay sonrası İnşaat, Ulaşım ve Altyapı Bakanı Goran Vesic ile İç ve Dış Ticaret Bakanı Tomislav Momirovic istifa etmişti.

Olayın ardından hükümete tepki gösteren binlerce üniversite, yüksekokul ve lise öğrencisi başkentteki trafik akışının ‘kilit’ noktalarından biri olan ‘Autokomanda’ mevkisine geldi.

‘Elleriniz kanlı’ yazılı dövizler ve Sırbistan bayrakları taşıyan öğrenciler, yerel saatle 10:00’da başlattıkları yol kapatma eyleminin 24 saat süreceğini duyurdu.

Belgrad Olağanüstü Durum ve Koordinasyon Dairesi’nden Marijana Djuric, eylem sırasında göstericilere su, acil yardım, tuvalet ve çöp toplama hizmetlerinin verileceğini açıkladı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ise bu tarz gösterilerin yasalara aykırı olduğunu ve polislerin olay çıkmaması için gerekeni yapacağını söyledi.

Vucic’in, Başbakan Milos Vucevic ve Meclis Başkanı Ana Brnabic’le ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Ne olmuştu?

15 kişinin ölümünün ardından İnşaat, Ulaşım ve Altyapı Bakanı Goran Vesic ile İç ve Dış Ticaret Bakanı Tomislav Momirovic istifa etmiş, daha sonra soruşturmada Bakan Vesic’in de olduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı.

Tren istasyonunda 2021’de yapılan onarım çalışmalarında ihmal şüphesi ileri sürülmüş, bunun üzerine polis olaya ilişkin çok sayıda kişiyi sorgulamıştı.

Kazanın ardından hükümete tepki gösteren öğrenciler ülke genelinde ‘Dur Sırbistan’ sloganıyla protestolar düzenlemiş, okul ve dersleri boykot etmişti.