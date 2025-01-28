Sırbistan başbakanı 15 kişinin ölümü nedeniyle istifa etti: Sorumluluk aldık

Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic, Novi Sad kentindeki tren istasyonunda 15 kişinin öldüğü kaza sonrası hükümete tepki gösterilerinin ardından istifa etti.

Milos Vucevic. Fotoğraflar: AA

Vucevic, başkent Belgrad’da istifa kararını açıklarken ülkede devam eden tepki eylemlerine ilişkin sakin kalınması ve diyalog çağrısında bulundu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’le sabah saatlerinde uzun bir görüşme yaptığını belirten Vucevic şöyle konuştu:

“Vucic, kararımı ve gerekçelerimi kabul etti. Siyasilerin sorumluluklarını kabul etmesi ve toplumdaki gerginliğin düşürülmesi için hazır olmaları gerektiğini düşünüyorum.”

Novi Sad’daki tren istasyonunda yaşanan kazanın hükümetin çalışmalarına ‘gölge’ düşürdüğüne işaret vurgulayarak şöyle devam etti:

Kaza gününden beri (1 Kasım 2024) Sırbistan sıkışmış bir durumda kaldı. Hükümet olarak sorumluluk aldık, iki bakan istifasını sundu. Öğrencilerin taleplerinin yerine getirilmesi için çalıştık.”

Sırbistan’da hükümete tepkili öğrenciler başkentin ‘kilit’ kavşağını 24 saatliğine trafiğe kapattı.

Adeta görünmez bir el gerginliği tırmandırmak için çalıştı. Bu sabah Novi Sad’daki gösteriler esnasında bir grup öğrencinin saldırıya uğradığı ve bir kişinin ağır yaralandığı haberiyle uyandım. Kabul edilemez bir durum. Saldırganlar kesinlikle ceza alacak.”

Vucevic, istifa kararını Novi Sad’daki saldırı haberinin ardından aldığını belirterek Novi Sad Belediye Başkanı Milan Djuric’in de görevinden ayrılacağını duyurdu.