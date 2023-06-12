SIPRI: Tarihin en tehlikeli dönemlerinden birine sürükleniyoruz

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI), nükleer silahların ‘tehlikeli tırmanışına’ dikkat çekti.

Fotoğraf: AA

SIPRI, ‘silahlanma, silahsızlanma ve uluslararası güvenlik’ konusundaki 2023 yıllığını, “Jeopolitik ilişkiler bozulurken devletler nükleer cephaneye yatırım yapıyor” başlıklı basın açıklamasıyla duyurdu.

BBC Türkçe’nin haberine göre SIPRI Direktörü Dan Smith, “İnsanlık tarihinin en tehlikeli dönemlerinden birine sürükleniyoruz” dedi.

İsveç merkezli düşünce kuruluşu, nükleer silah sahibi dokuz ülkenin elinde bugün dünya genelinde 9 bin 576’sı potansiyel kullanıma hazır askeri stoklarda olmak üzere 12 bin 512 nükleer savaş başlığı olduğunu tahmin ediyor.

Bir yıl öncesine göre bu stoka eklenen 86 başlığın 60’ı Çin’e, geri kalanları da Rusya (12), Pakistan (beş), Kuzey Kore (beş) ve Hindistan’a (dört) ait.

Kademeli düşüş dönemi bitti

Bu artış, soğuk savaşın sona ermesinin ardından başlayan kademeli düşüş döneminin sona erdiğini gösteriyor.

Rusya ve ABD’nin sahip olduğu nükleer silah sayısı, dünya toplamının neredeyse yüzde 90’ını oluşturuyor. Kullanılabilir nükleer silahlarına ek olarak, her iki ülke ayrıca daha önce askeri hizmetten çıkarılan ve kademeli olarak söktükleri 1000’den fazla savaş başlığına sahip.