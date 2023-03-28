Kuzey Kore, nükleer silaha uygun malzeme üretecek

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin gücünü pekiştirecek nükleer silah imalatı için uygun malzeme üretiminin artırılması çağrısında bulundu.

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Yonhap’ın haberine göre, yetkililerden ülkenin nükleer gücü hakkında bilgi alan Kim, nükleer kapasitenin genişletilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Nükleer silahların ‘her zaman ve her yerde’ kullanılması için ‘kusursuz’ hazırlıklar yapılmasını isteyen Kim, “Asla tatmin olmamalıyız ve nükleer gücü istikrarlı şekilde güçlendirmeyi sürdürmeliyiz” dedi.

Kim, ülkenin nükleer gücünün katlanarak artırılması hedefi doğrultusunda nükleer silah imalatı için uygun nükleer malzeme üretiminin da artırılmasını istedi.

Ayrıca devlet medyası ilk kez Kim’in ‘Hwasan-31’ adlı taktik nükleer savaş başlığına benzeyen silahları incelerken çekilmiş fotoğraflarını yayımladı.

Art arda füze denemeleri

2022’de Kuzey Kore, BM, ABD, AB ve komşu ülkelerden gelen bir dizi yaptırıma karşın 90’dan fazla kıtalar arası balistik füze fırlatarak bir yılda ateşlediği en yüksek füze sayısına ulaşmıştı.

ABD’nin bölgede tatbikat yaptığı bir dönemde Kuzey Kore, füze denemeleri konusunda ivmeyi artırdı.

Pyongyang yönetimi, ay başından bu yana altı, yılbaşından bu yana da 20’yi aşkın füze denemesi yaptı.

Kuzey Kore son olarak 24 Mart’ta denizaşırı kullanılabilecek ve aynı zamanda nükleer kapasiteye sahip ‘radyoaktif tsunami’ oluşturabilecek su altı drone’unu test ettiğini duyurmuştu.