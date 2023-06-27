Sinpaş: Denizdeki boruların foseptikle kesinlikle ilgisi yok

Çevre aktivistileri Muğla’nın Marmaris ilçesi Kızılbük’te Sinpaş GYO’nun denize foseptik atık için boru hattı döşediği öne sürmüştü.

Olay yerinde görüntü çeken çevre aktivistleri ‘kanalizasyonun deniz içine deşarj edileceğini’ dile getirmişti.

Sinpaş GYO bu iddiaları reddetti.

Görsel: Marmaris Kent Konseyi

“Usulsüz bir ruhsatımız yoktur” diyen şirket yetkililer şu açıklamayı yaptı:

*Deniz içine kanalizasyon deşarj edilmek üzere hat döşenmesi gibi bir durum da asla söz konusu değildir.

*Görüntülerde bahsi geçen borular, borulama tesisatına vakıf her teknik personelin de anlayacağı üzere kanalizasyon hattı değil, alın kaynağıyla birleştirilmiş olan basınçlı ‘HDPE’ hatlarıdır. Foseptikle kesinlikle ilgisi yoktur.

*Bu borular ileride tesis edilecek olan denizden su alma yapısına bağlanacak, su ihtiyacını karşılamak üzere deniz suyu tedariği için kullanılacaktır. Söz konusu borular aynı zamanda deniz suyunun arıtılıp kullanım suyu olarak kullanılabilmesi için de tesis edilecektir.

*Şu anda boruların basınç testi yapılmakta ve suda serbest halde bulunmaktadır. Denize batırma ve montaj işlemleri şu aşamada yapılmamaktadır.

*Haberde iddia edilenin aksine, projenin Muski ile devam eden süreci dahilinde tüm atık sular arıtma tesisinde toplanacak ve arıtılacaktır. Bu anlamda gerek şu an gerekse kalıcı sistemde denize tek bir damla atık su verilmesi söz konusu değildir.

*Ayrıca belirtmek isteriz ki Kızılbük GYO’nun kendi misafirlerini ağırlayacağı bir koyda denizi kirletmesi zaten mümkün olamayacağı için bu tarz asılsız iddiaların gündeme taşınması bile sadece kötü maksatlıdır.

*Geliştirdiğimiz devremülk projemiz kapsamında bölgenin önemli bir oyuncusu olduğumuzun altını çizer, iddiaların aksine Marmaris’e katkı sağlamayı çalışmalarımızın merkezinde gördüğümüzü de bir kere daha vurgulamak isteriz.