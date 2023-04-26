Sinop’ta dört milyon liralık kripto para dolandırıcılığı

Bir şube müdürünün tutuklanması nedeniyle ‘skandal dolandırıcılık’ soruşturmasına adı karışan Denizbank’ın açıklamasına avukat Rezan Epözdemir’den yanıt geldi. Epözdemir, açıklama için, “Hukuki açıdan dayanaktan yoksun ve mesnetsizdir” dedi. Ne olmuştu? 12 Nisan’da haberturk.com’da ‘5 milyon dolarlık dolandırıcılık iddiası’ başlığıyla yayınlanan haberde bir işadamının suç duyurusu üzerine ‘özel bir bankanın bir şube müdürü’nün ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘özel belgede […]