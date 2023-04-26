Sinop’ta dört milyon liralık kripto para dolandırıcılığı

Sinop‘ta, kripto para yatırımı vaadiyle 16 kişiyi yaklaşık dört milyon lira dolandıran şüpheli tutuklandı.
Boyabat başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, kripto para yatırımı vaadiyle 16 kişiyi dolandırdığı tespit edilen M.A.’nın yakalanması için ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
Adresinde gözaltına alınan M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Zanlının kripto para alacağını söyleyerek 16 kişiyi yaklaşık 4 milyon lira dolandırdığı öğrenildi.