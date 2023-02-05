‘Kripto para bağımlılığı’nı tedavi eden merkezler açıldı: Özel villa, uşak, şef…

Kripto para ticareti bağımlılarını tedavi ettiğini öne süren lüks rehabilitasyon merkezleri kurulurken bu merkezlerin hizmetlerini ve nasıl bir tedavi uyguladıklarını BBC araştırdı.

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Kripto para ticareti, son yıllarda pandemi ve yükselen enflasyonun da etkisiyle bütün dünyayı etkisi altına aldı.

Öyle ki bazıları bu ticari alışkanlığı bağımlılık haline getirdi ve gecelerini uyumadan, 24 saat boyunca piyasaları takip ederek geçiriyorlar.

BBC’nin haberine göre, kripto para bağımlılarını tedavi ettiğini öne süren lüks merkezler farklı ülkelerde boy göstermeye başladı. Bu kuruluşlardan biri İspanya’nın Mayorka adasında açılan ‘The Balance’ adındaki lüks rehabilitasyon merkezi.

75 bin dolarlık tedavi

İsmini vermek istemeyen Don isimli yatırımcı, bir zamanlar her hafta kripto para piyasasına 200 bin dolar verdiğini anlatıyor.

Doğru düzgün uyumadan saatlerini monitörünün karşısında piyasaları kontrol ederek geçirdiğini aktaran Don, 2022 yılında fiyatların aşağı doğru hareketiyle bu bağımlılığından kurtulmak için yardım istemeye karar verdiğini söylüyor.

The Balance’ta dört hafta kalan Don, buradaki günlerini özel bir villada kendisine tahsis edilen bir uşak ve şefle geçirdiğini anlatıyor.

Terapinin yanı sıra masaj, yoga ve bisiklet gezileriyle günlerini geçiren ve bu tedavi için toplamda 75 bin dolar ödeyen Don, kripto para bağımlılığından bu sayede kurtulduğunu söylüyor.

Tedavi masrafları çok yüksek

Rehabilitasyon merkezleri, son iki yılda kripto bağımlılarından yüzlerce başvuru aldıklarını belirtiyor.

Stanford Üniversitesi’nden psikiyatri profesörü ve bir bağımlılık merkezinin başında bulunan Anna Lembke, kripto bağımlılığı tedavisinin herhangi bir başka bağımlılığın tedavisiyle aynı olduğu görüşünde.

Bu sebeple de çoğu uzman, bu lüks merkezlerin bağımlılardan istediği tedavi masraflarının yüksek olmasına karşı çıkıyor.

Kripto bağımlılığının kumar bağımlılığı ile aynı şekilde tedavi edilmesi gerektiğini savunan kumar çalışmaları uzmanı Lia Nower, “Çaresiz insanların üzerinden para kazanıyorlar. Kripto ticareti de olsa spor bahisleri ya da loto bağımlılığı da olsa semptomlar ve tedavi genellikle aynı” diyor.

Psikiyatri profesörü Lembke, diğer bağımlılıklar gibi kripto bağımlılığında da ilk başta anksiyete, sinirlilik, uykusuzluk gibi semptomlara yol açan yoksunluk sendromuyla başa çıkmak gerektiğini söylüyor.

Henüz sertifika gerekmiyor

Kripto bağımlılığının tedavisi yeni başladığı için henüz ayrı bir sertifika gerektirmiyor.

Bu merkezler, kripto bağımlılığının kumar bağımlılığıyla paralellikler taşısa da daha çok bağımlılık yaptığını öne sürüyor.

İsviçre Zürih merkezli Paracelsus Recovery merkezinin müdürü Jan Geber’e göre bunun nedeni kripto para ticaretinin kumara kıyasla daha yasal olması, kural ve yasalarla düzenlenmemiş olmasından kaynaklanıyor.