Sinemalar dün açıldı bugün kapatıldı!

Dün yeniden faaliyete geçebileceği açıklanan sinema salonlarının 1 Temmuz tarihine kadar kapalı kalmasına karar verildi.
İçişleri Bakanlığı’nca yayınlanan ‘Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi’nde sinema salonlarının 1 Haziran’dan itibaren yeniden faaliyete geçebileceği belirtilmişti.
Karar 24 saat geçmeden değişti.
boxofficeturkiye.com’un aktardığına göre karar ‘Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ve sektör temsilcileriyle görüşmeler sonucunda’ alındı.
Yani sinemaları açma kararı ilgili bakanlık ve sektöre danışılmadan alınmış.