Diken

Yaramazlara biraz batar!

Sinemalar dün açıldı bugün kapatıldı!

Dün yeniden faaliyete geçebileceği açıklanan sinema salonlarının 1 Temmuz tarihine kadar kapalı kalmasına karar verildi.

Fotoğraf: Twitter

İçişleri Bakanlığı’nca yayınlanan ‘Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi’nde sinema salonlarının 1 Haziran’dan itibaren yeniden faaliyete geçebileceği belirtilmişti.

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Karar 24 saat geçmeden değişti.

boxofficeturkiye.com’un aktardığına göre karar ‘Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ve sektör temsilcileriyle görüşmeler sonucunda’ alındı.

Yani sinemaları açma kararı ilgili bakanlık ve sektöre danışılmadan alınmış.

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