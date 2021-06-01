Sinemalar dün açıldı bugün kapatıldı!

Söz konusu filmin ABD’deki vizyon tarihi 25 Haziran. Bu durumda bizim için de uygun tarih 1 Temmuz oldu. Problem dünkü 'açılma' açıklamasıydı. Sanırım sektör temsilcilerinin fikri alınmadan yapılmıştı… / Not: Bilgiler için @TolgaAkinci 'ya teşekkürler…