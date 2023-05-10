Sinan Oğan amacını açıkladı: HDP’nin ‘anahtar parti’ konumunu elinden almak

Ata ittifakının cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan HDP’nin ‘anahtar parti’ konumunu ellerinden aldığını savundu.
Oğan, Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde vatandaşlara seslendi. AA’nın haberine göre ilçede otobüsle tur atarak vatandaşları selamlayan Oğan, daha sonra kent merkezindeki bir otelde düzenlenen toplantıda gazetecilerle bir araya geldi.
Çaldıkları mayanın millet arasında tuttuğunu gördüğünü ve bunun kendisini mutlu ettiğini dile getiren Oğan, şöyle devam etti:
“En baştan beri biz bir şeyi ortaya koymaya çalışıyorduk. ‘Türk milliyetçilerinin bir adayı olmalı diyorduk’. Şimdi görüyoruz ki ‘Türk milliyetçilerinin adayı olmalı’ söylemi toplumda karşılığını bulmuş. Şu an Türkiye’de tüm dengeleri eline alan Türk milliyetçileri oldu, Atatürkçüler oldu. Bizden önce herkes HDP’nin bir denge partisi ve anahtar parti olacağını konuşuyordu. Bu, beni çok rahatsız ediyordu. Yani bu yola çıkış sebeplerimizden birisi de budur.”
Sinan Oğan tutanaklı tweet’ini ‘rica üzerine’ sildi
Oğan’ın ‘HDP’liler saldırdı’ iddiası tutanağa yansımadı
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