Sinan Birdal: Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın yankı odasına nasıl girebilir?

Siyaset Bilimciler Ali Çarkoğlu ve Kerem Yıldırım ise 2018 seçimlerinden çıkardıkları sonuçlarda, geçmişe yönelik olumsuz değerlendirmenin iktidarın seçim yenilgisi için yeterli olmadığını vurguluyorlar. Yazarların sonuçlarına göre muhalefetin daha iyi bir ekonomik performans sergileyeceğine dair güven vermesi, seçmenin geleceğe yönelik ekonomik değerlendirmesini etkileyebilmesi gerekiyor.

Bu açıdan Millet İttifakının Babacan şahsında somutlanan “2011 öncesi AKP performansına dönüş” vaadi, seçmenin ekonomik değerlendirmesini bir senenin de ötesine, neredeyse on iki sene öncesine taşıyor. TEAM Araştırma, dindar seçmenin CHP’nin ekonomik vizyonunun dar olduğuna dair bir algısı olduğunu raporluyor. Bu tespit doğruysa Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı kampanyasının geleceğe yönelik ekonomik değerlendirmeyi etkileyecek hamlelerde bulunması icap eder. Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın yankı odasına nasıl girebilir?

M. Sinan Birdal’ın yazısı