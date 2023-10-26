Şimşek, Suudilerde ‘samimi çaba’ görmüş

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan’daki temaslarını şöyle özetledi: “Ticaretin ve yatırımların daha da geliştirilmesi yönünde samimi bir istek ve çabaya tanık olduk.”

Fotoğraf: Twitter

Şimşek katıldığı ‘Yeni Pusula’ temalı ‘7’nci Geleceğe Yatırım Girişimi’ etkinliği X’ten değerlendirdi.

Şimşek paylaşımında şunları yazdı:

*Olağanüstü organizasyon ve sıcak misafirperverliğinden dolayı Suudi Arabistan Krallığı’nı tebrik etmek istiyorum. Etkinlik büyük bir başarıydı. Sevgili dostum Sayın Mohammed Al adaan (Suudi maliye bakanı) ve Sayın Khalid El Falih (yatırım bakanı) dahil olmak üzere verimli ikili toplantılar gerçekleştirdik.

*Ayrıca dünyanın dört bir yanından kurumsal liderler ve bankacılarla çok sayıda etkileşimde bulunduk. Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ticaretin ve yatırımların daha da geliştirilmesi yönünde samimi bir istek ve çabaya tanık olduk.

*Ayrıca, son 50 yılda 135 ülkede 486 milyar dolar değerinde projeyi başarıyla tamamlamış olan Türk müteahhitlerin katılımı ve onların hoş karşılanması yönelimlerini duymak bizi memnun etti.

Körfez ziyaretimizin son durağı olan Riyad’da iki gün boyunca yatırımcılarla oldukça verimli görüşmeler gerçekleştirdik.



Bu yıl yedincisi düzenlenen “The New Compass” temalı “Future Investment Initiative” toplantıları kapsamında gerçekleştirilen “Balancing the Meaning of… pic.twitter.com/o60j7FLLCs — Mehmet Simsek (@memetsimsek) October 25, 2023

‘Kardeş Suudilerle’ turizmde işbirliği

Türkiye’nin turizmde dünyanın en iyi dördüncü destinasyonu olduğunu belirten Şimşek, ‘kardeş Suudi Arabistan’ın iddialı turizm hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için bu deneyim zenginliğinden yararlanılması gerektiğini’ kaydetti.

Döviz arama turları

‘Piyasaların sevdiği bir isim’ diye tanıtılan Mehmet Şimşek’in ekonomi koltuğuna geçmesine rağmen yabancı yatırımcının Türkiye’ye dönüşüne dair güçlü belirtiler yok. Şimşek bu nedenle seçim sonrası döviz bulabilmek için yönünü Körfez’e çevirmiş ve ilk gezisini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’la Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) yapmıştı. Daha sonraki duraklarsa Katar ve Suudi Arabistan olmuştu.

Bakan diğer yandan Batı yatırımlarını çekmek için de kolları sıvanmıştı.

Ağustos başında Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, JP Morgan’ın İstanbul’da düzenlediği yatırımcı toplantısına katılmıştı. Şimşek bununla da kalmamış, eylülde ABD’de yatırımcılarla buluşmuştu. Şimşek, bu turlar kapsamında Fransa’da da temaslar yapmıştı.