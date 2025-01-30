Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Gelir dağılımında adalet yeniden sağlanmaya başladı” dedi.

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Ekonomi Muhabirleri Derneği’nin Ekonom dergisinde Neşe Karanfil’e konuşan Şimşek, 2024’ün dış kırılganlıkların azaltıldığı ve makro-finansal istikrarın güçlendirildiği bir yıl olduğunu söyledi.

Şimşek’in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

* Uyguladığımız ekonomi programı sayesinde gelir dağılımındaki bozulmayı gidermeye başladık. Gelir dağılımı eşitsizliğini gösteren Gini Katsayısı 2022’de 2005’den sonra en kötü seviyesini görmüştü.

* Fakat 2023’de bu eğilim tersine döndü, gelir dağılımında adalet yeniden sağlanmaya başladı. Çalışanlarımızın milli gelirden aldığı pay son 26 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

* Enflasyondaki düşüşün devamıyla, vatandaşlarımızın alım gücü daha da artacak ve gelir dağılımındaki bozulma düzelmeye devam edecek.

* Deprem harcamalarının etkisiyle 2023’te bütçe açığının milli gelire oranını yüzde 6,4 öngörmüştük. Uyguladığımız politikalarla bu oran yüzde 5,2 gerçekleşti ve gelişmekte olan ülke ortalamalarının altında kaldı. 2024’teyse bu oranın yüzde 4,9 olarak gerçekleşmesini bekliyoruz.

* Cari açıktaki düşüş, dış finansmana erişimin iyileşmesi ve Türk Lirası’na artan güven sonucunda, önemli ölçüde rezerv birikimi sağladık.

* 2023 Mayıs’ına göre brüt rezervlerimiz yaklaşık 57 milyar dolar (yaklaşık 2 trilyon 40 milyar lira), swap hariç net rezervlerimizse 104 milyar dolar (yaklaşık 3 trilyon 722 milyar lira) arttı.

* Uluslararası tanıma göre rezerv yeterliliğimiz eşik seviyeye ulaştı. Rezervlerdeki artışın yaklaşık yüzde 75’i yurt içi portföy tercihlerinden, yani ters para ikamesinden kaynaklandı. Programla birlikte Türk Lirası’na güven arttı ve yabancı para mevduatların toplam içindeki payı yüzde 41,4’e geriledi.

* Büyümedeki ivme kaybına rağmen, işgücü piyasamız güçlü görünümünü sürdürmekte olup programın kısa vadeli etkilerinin oldukça sınırlı olduğunu gösteriyor.

* Mevsimsel düzeltilmiş istihdam 2024 Ekim’de geçen yılın mayısına göre 1,4 milyon kişi artarken aynı dönemde işsizlik oranı 0,8 puan gerileyerek yüzde 8,8 oldu.