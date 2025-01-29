Çiğdem Toker: Şimşek ile ekibinin enflasyonla mücadelede attığı adımlar yoksulluğu artırdı

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Şimşek ile ekibinin, geçen bu süre zarfında enflasyonla mücadelede attığı adımlar, başarı sağlamadığı gibi yoksulluğu artırdı. Yoksulluğun en önemli nedenleri arasında yer alan yolsuzlukların önlenmesi konusunda ne doğru düzgün adım atıldı ne de bir güven sağlandı.

Küçük bir grup şirkete bütçeden yüzlerce milyar aktarılır ve bunun karşılığında sözgelimi düzgün, adil bir sağlık hizmeti verilemezken, enflasyonist olacağı gerekçesiyle ücret artışları gayriinsani sınırlarda tutuldu.

Şimşek’in programı, kamu ihalelerindeki kayırmacılığa, yüzbinlerce genci mağdur eden, hayallerini söndüren mülakat haksızlığı ve nepotizme uzanamadı.

Böyle bir düzende beklentiler, enflasyon görünümüne göre tabii daha yüksek olur.

Kızılay’daki fotoğraf stüdyosu çalışanı, bunun nedenini biliyor. Bilginiz olsun.

Çiğdem Toker’in yazısı