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Şile Tapu Müdürlüğü’nde rüşvet soruşturması: Müdür ve müdür yardımcısı dahil 32 kişi tutuklandı

İstanbul’un Şile ilçesindeki tapu müdürlüğünde rüşvet iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 82 şüpheliden 32’si tutuklandı.

AA’nın haberine göre Şile başsavcılığınca, ilçedeki tapu müdürlüğünde işlemlerin yapılması ve hızlandırılması karşılığında rüşvet alınıp verildiği iddiası üzerine yedi ay önce başlatılan soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 87 şüpheliden 82’si yakalanmıştı. Evlerde zarf içinde bulunan paralara el konmuştu.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden dördü serbest bırakılırken, 78’si Şile Adliyesi’ne götürüldü. Üçü savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Savcılık, 32 şüpheliyi tutuklanması, 43 şüpheliyi de adli kontrol altına alınması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Şile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, bir tapu müdürü ve bir müdür yardımcısı ile 10 tapu memuru, emlakçı, iş takipçisi ve komisyoncudan oluşan 32 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik, 43 şüphelinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını kararlaştırdı.

Firari beş şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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