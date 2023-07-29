Büyükçekmece Gölü kurumaya başladı

İstanbul’da barajlardaki doluluk oranları yüzde 37,77’ye gerilerken, Büyükçekmece Gölü’nde kurumanın başladığı gözlendi.

Fotoğraflar: AA

Kış aylarında yeteri yağış alamayan İstanbul’da kentin su ihtiyacını büyük oranda karşılayan barajlardan Büyükçekmece Gölü’ndeki su seviyesi, son dokuz yılın en düşük seviyesine inerek yüzde 18,78 olarak ölçüldü.

AA’nın haberine göre su seviyesi havadan görüntülenen Büyükçekmece Gölü’nde daha önce dolu olan bölgelerden suların çekildiği görüldü.

Gölde suların çekildiği bölgelerdeki toprağın kuruyarak çatladığı gözlendi.

Bölgede 33 yıldan beri oturduğunu aktaran Zafer Özev, son yıllarda gölde kuraklık oluştuğunu söyledi.

Yağışın az olması nedeniyle gölün çekildiğini kaydeden Özev, “Kışın çok fazla kar yağmayınca böyle oluyor. Geçen sene iyiydi ama bu yıl çok çekildi” dedi.

Yakınlarıyla bölgede sık sık piknik yaptığını aktaran Yağmur Ergin de bölgedeki kirlilikten şikayetçi olduğunu söyledi.