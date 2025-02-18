Sherly Crow, Elon Musk'a tepkili: Tesla aracını sattı

Sheryl Crow, Elon Musk’a tepki olarak Tesla aracını satıp gelirini Ulusal Kamu Radyosu’na (NPR) bağışladı.

Fotoğraf: Sherly Crow Instagram

Ünlü şarkıcı Sherly Crow, Elon Musk’a tepki olarak sahibi olduğu Tesla’yı sattı ve elektrikli aracı bir kamyonetin üstünde uzaklaşırken el salladığı bir video paylaştı.

Crow paylaşımın altına şunları yazdı: “Annem ve babam her zaman şöyle derdi… İnsan kiminle takılırsa o olur. Kiminle aynı çizgide olmaya istekli olduğunuza karar vermeniz gereken bir zaman gelir. Elveda Tesla.“

Şarkıcı, parayı Elon Musk tarafından tehdit edilen NPR’ye bağışladığını ve gerçeğin, gerçeği bilmek isteyenlere ulaşmaya devam etmesini umduğunu söyledi.

Dünyanın en zengin adamı Musk, Başkan Donald Trump’ın kasımdaki kendisini hükümetin yolsuzluk ve israfını araştırmak üzere kurulan Hükümet Verimliliği Bakanlığı’nın (DOGE) başına getirildiğini duyurmasının ardından eleştirilmeye devam ediyor.

Temsilciler Meclisi’nin DOGE’la çalışan paneli, yakın zaman önce hem NPR hem de Ulusal Televizyon Kanalı (PBS) başkanlarına, hükümet fonu alarak ‘sistematik olarak taraflı içerik’ yayınlamak nedenleriyle Capitol Hill’de ifade vermeleri talebinde bulunan bir mektup gönderdi.

Fakat söz konusu duruşma henüz gerçekleşmedi.