Sheryl Crow tatsız bir anısını paylaştı: Bir konserimde dışkı fırlatıldı

ABD’li şarkıcı Sheryl Crow (60), yıllar önce bir konser sırasında kendisine insan dışkısı atıldığını açıkladı.

Crow’un festivaldeki konserinden bir kare. Fotoğraf: imdb

Crow, bu tatsız anısını, ‘Fly on the Wall’ adlı podcastta paylaştı. Sunucular Dana Carvey ve David Spade, tarihe skandallarla geçen festival Woodstock ’99’la ilgili Netflix belgeselini sordu.

Festival 22-25 Temmuz 1999’da ABD’nin New York eyaletinde düzenlenmişti. 1969’daki ‘orijinal’ Woodstock Festivali’nden 30 yıl sonra düzenlenen organizasyona Griffiss Hava Üssü ev sahipliği yapmıştı. 220 binden fazla kişinin katıldığı festival, organizasyonun çok kötü olması nedeniyle fiyaskoya dönüşmüştü. Satılan yiyecekler ve suyun çok pahalı olması tepki çekmişti. En büyük eksiklerden biri tuvaletti. Yeterli sayıda, hijyenik tuvalet olmaması hastalıklara neden olmuştu. Güvenlik sağlanamamıştı. Yağmalama, cinsel taciz, tecavüz, şiddet olayları yaşanmış, ölenler ve yaralananlar olmuştu.

Festivalin ilk gününde konser veren Crow, belgeselin bir kısmını birkaç gün içinde uçakta izlediğini, çok rahatsız edici olduğunu ve kötü anılarını anımsadığını söyledi.

”Biraz baktıktan sonra bıraktım. Ne kadar korkunç olduğunu anımsıyorum. Her açıdan felaketti” diyen şarkıcıya kendi deneyimi sorulunca sahneye çıktığında ilk gün olmasına rağmen ortamın ne kadar berbat olduğunu görebildiğini anlattı.

Fotoğraf: Netflix

Crow’un söylediklerine göre insanlar düzgün kurulmayan, kanalizasyon sızıntısı olan tuvaletlerden dışkı fırlatıyordu: ”Öyle bir ortam vardı. İnsanlar ellerindeki ‘b…..’ları fırlatıyordu sağa sola. Bir anda bir parça dışkı elime geldi. My Favorite Mistake’i söylüyordum. Ve, orada konseri bıraktım. Dört şarkı söylemiştik ve o onda artık devam etmemem gerektiğini düşündüm.”