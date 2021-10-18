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Yaramazlara biraz batar!

Seyir halindeki F-2’nin kanopisi düştü

Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri (ASDF) savaş uçağının kanopisi seyir halindeyken düştü, olayda yaralanan olmadı.

Fotoğraf: Vikipedi

Kyodo ajansının, savunma bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre F-2 jetinin kokpit camı, görev esnasında yerinden söküldü. 1,5 metre uzunluğunda, 90 santimetre enindeki kanopi, Fukuoka eyaletinin Asakura bölgesine düştü.


Kanopinin düşmesiyle dış havaya maruz kalan pilot Fukuoka’da ASDF’ye ait hava üssüne acil iniş yaptı.

ASDF, bünyesindeki tüm uçakların yeniden denetleneceğini açıklarken kabine baş sekreteri Matsuno Hirokazu, olayın ciddiyetine dikkati çekerek, bölge halkına yönelik tehdit oluşturduğunu söyledi.

Savunma bakanlığının açıklamasında ise “Yerel bölge sakinleri ve genel kamuoyu nezdinde sebep olunan endişe nedeniyle üzgünüz” dendi.

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