Sevilla, UEFA Avrupa Ligi şampiyonu

UEFA Avrupa Ligi finalinde İtalya ekibi Roma’yı penaltılarla mağlup eden İspanya temsilcisi Sevilla, turnuvadaki yedinci şampiyonluğunu elde etti.

Sevilla – Roma

İspanyol teknik direktör Jose Luis Mendilibar yönetimindeki Sevilla, en başarılı takım unvanını elinde bulundurduğu turnuvada çıktığı yedinci finalden de kupayla ayrıldı.

Daha önce 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 ve 2020 yıllarında mutlu sona ulaşan Sevilla, bu seneyse Roma engelini geçerek kupaya uzandı.

Roma ikinci kez finalde yenildi

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho’nun çalıştırdığı Roma, 1991’den sonra tarihinde ikinci kez UEFA Avrupa Ligi’nde final oynadı.

İlk finalini bir diğer İtalya temsilcisi Inter’e kaybeden Roma, bu kez Sevilla’ya mağlup olarak kupanın bir adım uzağında kaldı.

Mourinho, ilk kez finalde kaybetti

Jose Mourinho, UEFA organizasyonlarında çıktığı 6. finalde ilk yenilgisini yaşadı.

Daha önce iki UEFA Avrupa Ligi, iki UEFA Şampiyonlar Ligi ve bir UEFA Avrupa Konferans Ligi olmak üzere çıktığı beş finali de kazanan Mourinho, bu kez Avrupa Ligi finalinde Sevilla engeline takıldı.

Porto’yla 2002-2003 ve Manchester United’la 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu gören Mourinho, 2003-2004 sezonunda Porto, 2009-2010 sezonunda Inter’le UEFA Şampiyonlar Ligi zaferine ulaştı.

Tecrübeli teknik adam, Roma ile 2021-2022 sezonunda da UEFA Avrupa Konferans Ligi’ni kazandı.