Sevilla polisi Fenerbahçe taraftarlarına saldırdı

Sevilla Polisi, taraftarlarımızın ayakkabılarını zorla çıkarttırarak, polis köpekleri ile üzerleri aranmaya çalışılmıştır…



Bu rezalet uygulamalara karşı, gerekli karşı tedbirlerin @EmniyetGM güçlerimiz tarafından da alınmasını önemle rica ederiz… #UEL #SVLvFB pic.twitter.com/qQ64UMGaFe