Sevilla polisi Fenerbahçe taraftarlarına saldırdı

İspanya’da Sevilla’yla karşılaşan Fenerbahçe’yi takip eden sarı-lacivertli taraflara polis saldırdı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında bu gece İspanya ekibi Sevilla’yla mücadele ediyor. Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu’nda saat 23.00’te başlayan mücadelede ilk yarı 0-0 bitti.
Maç devam ederken Sevilla polisinin, taraftarların ayakkabılarını zorla çıkarttırdığı, köpeklerle üzerlerini aramaya çalıştığı bildirildi.
Buna tepki gösteren taraftarlara polisin joplarla saldırdığına ilişkin görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde, saldırı nedeniyle kafasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yara alanların olduğu görüldü.