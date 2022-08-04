Servis ücretlerine zam geliyor

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala servis ücretlerine zam kapıda.

Fotoğraf: AA

En son nisanda zam gelen okul servisi ücretlerine en az yüzde 40 zam bekleniyor. Beklenen zamla birlikte yıllık servis ücretleri en az 6 bin 600 liraya yükselecek.

İstanbul Taşımacılar Birliği Derneği (İSTAB) Başkan Vekili Aziz Baş, zam oranının ne kadar olacağını öngöremediklerini, maliyet artışlarına göre fiyatlarda ‘güncelleme’ yapılacağını belirtti.

Yeni Şafak’tan Mehmet Ali Parto’nun haberine göre salgın sürecinde, fiyatlamanın iki, üç ve dört gün gibi ayrı olarak hesaplandığını belirten Günhan Sınar, “Şu anda servislerimiz haftada beş gün olarak hizmet veriyor. Yıllık ücretler sekiz buçuk ay olarak hesaplanıyor. Peşin ödemelerde yüzde 5 indirim gerçekleşiyor. Ayrıca bu ücretlere ek, ilkokul ve ortaokullarda rehber personel var. Bu fiyatlara yüzde 35 rehber personel ücreti ekleniyor. Etüt için kullanılan servislerde, fiyatlara yüzde 30 daha ekleniyor” dedi.

Yeni fiyat tarifesiyle ilgili teklifler 15-20 Ağustos tarihleri arasında UKOME’de tartışılacak ve ay sonunda kesinleşecek.