Fitch, Türkiye’nin kredi notunu B’den B+’ya yükseltti. Sadece not yükselmekle kalmadı kredi notu görünümünü de durağandan pozitife çevirdi. Sürpriz oldu mu? Hayır. 2023 Mayıs seçiminin ardından politikalarda yapılan değişikliklerin ve geleneksel politikalara yönelişin kredi derecelendirme kuruluşları tarafından olumlu karşılandığını görüyor ve bunun bir not artışına dönüşmesi için politikalardaki normalleştirme ve ekonomideki dengelenme sürecinin sürdürülmesi gerektiğini biliyorduk. 18 Aralık’taki “Not artışı bahara mı kaldı?” başlıklı yazıda “Bir not artışı, eğer politikalarda bir geri dönüş ya da sulandırma olmazsa, yılın ilk çeyreğinde gelebilir” demiştik.

Netice itibariyle, cuma gecesi gelen not artışı Türkiye için olumludur ama yeterli değildir.

Yeterli değildir, çünkü son not artışının ardından Fitch kredi notumuz yatırım seviyesinin dört kademe altında bulunuyor. Hala yatırım yapılabilir kategorisinin altında ve Belarus, Bosna, Moldova, Gana, Mısır, Nikaragua, Moğolistan ve Tacikistan gibi ekonomisi sorunlu ülkeler ile bir aradayız. “Spekülatif” olarak nitelendirilen sınıftayız.

Servet Yıldırım’ın yazısı