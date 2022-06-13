Serik’te siyah kuğu sürprizi

Nesli tükenme tehlikesinde olduğu için anavatanı Avustralya ve Yeni Zelanda’da koruma altına alınan siyah kuğu, Antalya’nın Serik ilçesinde sahilde cep telefonuyla görüntülendi.

Fotoğraf: AA

Boğazkent Mahallesi sahiline gelen kuğu, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında kumda gezinti yaptıktan sonra uçarak gözlerden kayboldu.

Siyah kuğu, Türkiye’de son olarak Haziran 2020’de Kemer ilçesinde görüntülenmişti.

Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi öğretim görevlisi ve Boğazkent Kuş Halkalama İstasyonu sorumlusu Dr. Hakan Karaardıç, siyah kuğuların göçmen canlılardan olduğunu belirterek şöyle devam etti:

“Boğazkent’te görülen siyah kuğunun nereden geldiği hakkında bir bilgimiz yok. ‘Nereden geldi’ sorusuna cevap vermek doğru değil. Bazı parklarda ve bahçelerde beslenen kuğulardan biri olabilir. beş-altı yıl önce Denizli’ye altı birey gelmiş birkaç gün kalıp gitmişlerdi. Üç-dört yıl önce Bodrum’da bir birey, iki sene önce de Kemer’de bir birey görülmüştü. Ülkemizde özellikle üç tür beyaz kuğu görülür. Siyah kuğu çok nadir bir kuştur. ”