Şeref Oğuz: Para kriptodan altına çekiliyor

Öncelikle yurt içi bireysellerin altın talebi yüksek… Öte yandan dolar endeksi DXY 105,4 seviyesinde. Yani yurt dışında dolar değer kazanmaya devam ediyor. Türkiye’de seçim iklimi var. Gram altının yükselme beklentisi altına ilgiyi canlı kılıyor. Negatif reel faiz ister istemez altını gündemde tutuyor. Öte yandan biliyoruz ki; döviz alımları yaşanmasın diye ekonomi yönetimi birçok önlem almaya çalışıyor. Bunlar sadece gürül gürül akan suyun önüne birkaç parça odundan baraj oluşturma çabasından başka bir şey değil ve başarılı da olamıyor. Dövizdeki fay hatları stres topluyor.

Enflasyona karşı korunma aracı mı? Enflasyona karşı korunma aracı olarak görülen altın yatırımcı açısından bir seçenek. Hem de güçlü bir seçenek. Öyle ki geleneksel tasarruf araçları içinde belki de en rağbet göreni…

Para kriptodan altına, oradan yastık altına mı kayıyor?

Son gelişmelere baktığımızda kripto para piyasasındaki çöküşün, altın ithalatını artırıcı faktörler arasında olduğunu görüyoruz. Altın oradan da yastık altına çekiliyor. Deprem sonrası bir miktar sisteme giriş yaşansa da hâlâ yastık altı altın oranı yüksek…

Şeref Oğuz’un yazısı