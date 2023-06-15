Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Serbest piyasada dolar/TL 23,59’dan, avro/TL 25,53’ten güne başladı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

İktidar, uzun süredir düzenlemeler ve Merkez Bankası’nın ‘arka kapı’ satışlarıyla dövizi baskı altında tutmaya çalışıyor. Bu durum piyasada ikili bir fiyat oluşmasına yol açtı. Seçimler sonrasıysa kur serbest bırakıldı.

Dolar/TL ve avro/TL, seçimden sonra her gün yeni bir rekora imza atarken son üç gündür dengeli bir seyirde ilerliyor.

Serbest piyasada 23,59’dan alınan dolar 23,59’dan satılıyor. 25,53’ten alınan avroysa 25,53’ten satılıyor.

29 Mayıs’ta dolar/TL 20,1, avro/TL‘yse 21,45’ti.