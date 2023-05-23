Şenol Güneş, PFDK’ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

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TFF’nin açıklamasında, Güneş‘in, Adana Demirspor maçının ardından yaptığı ‘sportmenliğe aykırı’ açıklamalar nedeniyle disipline gönderildiği belirtildi.

Beşiktaş’ınsa ‘çirkin ve kötü’ tezahürat ile saha olayları gerekçesiyle kurula sevk edildiği aktarıldı.

Yukatel Kayserispor’un Corendon Alanyaspor maçındaki, Adana Demirspor’un ise Beşiktaş karşılaşmasındaki saha olayları, MKE Ankaragücü’nün HangiKredi Ümraniyespor müsabakasında hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları sebebiyle PFDK’ye sevk edildiği kaydedildi.