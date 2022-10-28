Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş

Valerien Ismael’le yollarını ayıran Beşiktaş, yeni teknik direktör olarak Şenol Güneş’i duyurdu.

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Geçen sezonun 31’inci haftasında teknik direktör Önder Karaveli’nin ardından siyah-beyazlı takımın teknik patronluğunu üstlenen Valerien Ismael, toplam 19 maçlık serüveninde sekiz galibiyet, sekiz beraberlik ve üç mağlubiyet kaydedince takımla yolları ayrıldı.

Bu ayrılışın ardından teknik direktör arayışına giren Beşiktaş, eski çalıştırıcılarından Şenol Güneş’le anlaştı.

Beşiktaş kulübü, Güneş’le 2023-2024 sezonu sonuna kadar anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Beşiktaş’ın resmi Twitter adresinden paylaşılan videolu mesajda, “Yeni zaferler için, yine, yeni, yeniden evine hoş geldin Şenol Güneş” dendi.