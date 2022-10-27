Valerien Ismael’in Beşiktaş serüveni 19 maç sürdü

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Valerien Ismael ile yolların ayrıldığını duyurdu.

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Geçen sezonun 31. haftasında teknik direktör Önder Karaveli’nin ardından siyah-beyazlı takımın teknik patronluğunu üstlenen Ismael, toplam 19 maçlık serüveninde sekiz galibiyet, sekiz beraberlik ve üç mağlubiyet yaşadı.

Beşiktaş, söz konusu karşılaşmalarda 32 gol atarken, kalesinde 23 gol gördü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “2021-2022 sezonunun ikinci yarısından bu yana futbol A takımımızın teknik direktörlüğünü yapan Valerien Ismael ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Valerien Ismael’e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” denildi.

Süper Lig’in geride kalan 11 haftasında topladığı 19 puanla beşinci sırada yer alan Beşiktaş’ta teknik direktörlük görevine Şenol Güneş’in getirilmesi bekleniyor. Deneyimli teknik adam, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında siyah-beyazlı ekibin başında lig şampiyonluğu yaşamıştı.