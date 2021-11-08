Selvi, ‘Erdoğan öldü’ kampanyasına baktı, mason bağlantısı gördü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkında Twitter’da ‘#öldü’ ve ‘#ölmüş’ etiketleri altındaki paylaşımlarla ilgili açılan soruşturmada kampanyayı başlatan kişinin ‘Büyük Mason Locası‘ üyesi olduğu öne sürüldü.

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Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın’ın Ankara başsavcılığına verdiği suç duyurusu dilekçesinde söz konusu paylaşımlarda kullanıcıların ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçunu işlediği iddia edilerek, “Paylaşımları yapan kullanıcıların tespiti ve failler hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılmasını talep etme zarureti hasıl olmuştur” denmişti

Hürriyet’ten Abdulkadir Selvi bugünkü köşesinde ‘sarponline’ adlı kullanıcının Twitter hesabından gece 01:30’dan itibaren, ”#ölmüş#öldümü#öldü” şeklinde paylaşımlar yaptığının belirlendiğini yazdı.

Buna göre Erdoğan’la ilgili paylaşımları nedeniyle, U.S.Y. isimli şahsın adresinde arama yapılarak bilgisayarı ve cep telefonları incelemeye alındı.

Bilişim şirketi sahibi U.S.Y.’nin aynı zamanda ‘Büyük Mason Locası‘nın aktif bir üyesi olduğu tespit edildi.

Selvi büyük bir bilişim şirketi sahibi olan şahsın neden kimliğini gizlemeden paylaşım yaptığını sorguladığını belirterek bu soruya “Mason locaları, Erdoğan’ı tasfiye operasyonunun içinde biz de varız mesajını vermek istemiş olabilirler” yanıtını aldığını yazdı.