Yine bir seçim geliyor. 2024 yerel seçimlerine 21 gün kaldı. Ve yine gösterilen adayların en az yüzde 50’si kadın olmadı. Hatta 2019 yerel seçim sonuçlarındaki yerel yönetimlerde yüzde 3 olan kadın temsil oranından da aşağıya düşülecek gibi görünüyor. Zira 31 Mart yerel seçimleri öncesinde erkeklerin ezici üstünlüğünün sürdüğü siyasi partilerin aday listeleri kadınlar için hiç umut vaat etmiyor.

Siyasi partiler itinayla kadınları belediye başkan adayı olarak göstermiyorlar. Gösteren partiler de seçilemeyecek yerlerden aday gösteriyorlar, sonra da “E kadın aday gösterdik, bakın ne kadar eşitlikçiyiz” lafını da edebiliyorlar yüzleri kızarmadan.

Selin Nakıpoğlu’nun yazısı