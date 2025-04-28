Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Onursal Başkanı Selçuk Kozağaçlı’nın tutukluluğuna itiraz reddedildi.

Fotoğraf: ÇHD / X

Sekiz yıldır cezaevinde tutulan Kozağaçlı, 16 Nisan’da infazını tamamladığı gerekçesiyle tahliye edilmişti.

Savcılık ertesi gün tahliyeye itiraz etmiş, gözaltına alınan Kozağaçlı tutuklanarak yeniden Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti.

ÇHD, Kozağaçlı’nın tutukluluğuna itirazın reddedildiğini açıkladı.

ÇHD’nin X hesabındaki açıklama şöyle:

“Onursal başkanımız Selçuk Kozağaçlı’nın yeniden tutuklanması kararına karşı itirazımız Ağır Ceza Mahkemesince gerekçesiz ve hukuksuz şekilde reddedilmiştir. Selçuk Kozağaçlı ve tüm arkadaşlarımızı mücadelemizle alacağız! Savunma susmadı, susmayacak!”