Dün tahliye edilmişti: Selçuk Kozağaçlı tutuklandı

Dün tahliye edilen Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Onursal Başkanı Selçuk Kozağaçlı itiraz üzerine bugün tutuklandı.

Fotoğraf: ÇHD / X

Sekiz yıldır cezaevinde tutulan Kozağaçlı dün (16 Nisan) infazını tamamladığı gerekçesiyle tahliye edilmişti.

Savcılık tahliyeye itiraz etti.

Bunun üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan Kozağaçlı yeniden gözaltına alındı.

ÇHD, Kozağaçlı’nın tutuklanarak yeniden Silivri Cezaevi’ne gönderildiğini duyurdu.

X’ten yapılan paylaşımda şöyle dendi: “Devrimci avukatlar onurumuzdur! Pespaye kararlarınızı tanımıyoruz. Tüm arkadaşlarımızı alacağız, biz kazanacağız!”

Avukat Selçuk Kozağaçlı yeniden tutuklanarak Silivri Hapishanesine gönderildi. Devrimci avukatlar onurumuzdur! Pespaye kararlarınızı tanımıyoruz. Tüm arkadaşlarımızı alacağız, biz kazanacağız! pic.twitter.com/BaiH67KFVg — Çağdaş Hukukçular Derneği (@chdgenelm) April 17, 2025

Ne olmuştu?

ÇHD Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı, 13 Kasım 2017’de ‘DHKP/C terör örgütüne üye olmak’ suçlamasıyla gözaltına alındı.

Kozağaçlı ve dernek üyesi 21 avukatın yargılandığı davada Kozağaçlı’ya 12 yıl, Oya Aslan’a 10 yıl altı ay hapis cezası verildi, tutukluk hallerinin devamına hükmedildi. Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi kararı 2024’te onadı.

ÇHD, Türkiye’de 15 Temmuz darbe girişimi sonrası çıkartılan kanun hükmünde kararnameyle (KHK) kapatıldı.

Derneğin başkanı Kozağaçlı başta Soma maden faciası olmak çok sayıda davada mağdurların gönüllü avukatlığını yapıyordu. Kozağaçlı açlık grevi eylemi yapan KHK’li öğretmenler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın da avukatlığını üstlenmişti.



