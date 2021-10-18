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Yaramazlara biraz batar!

Sekizinci çocuğunu dünyaya getirdikten bir hafta sonra Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Ordu’da 8’inci çocuğunu dünyaya getirdikten bir gün sonra fenalaşan ve Covid-19 testi pozitif çıkan Nuran Kaya (40), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Altınordu ilçesinde yaşayan Kaya, 8 Ekim’de Ordu Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde 8’inci çocuğunu dünyaya getirdi. Doğumdan bir gün sonra rahatsızlanan Kaya’ya test yapıldı. Testi pozitif çıkınca özel bir hastanenin Covid-19 polikliniğine sevk edildi.


Durumu ağırlaşan ve yoğun bakım servisine kaldırılan Kaya, 15 Ekim’de yaşamını yitirdi. Kaya’nın cenazesi, memleketi Ağrı’nın Patnos ilçesinde toprağa verildi.

Hamile olduğu için Covid-19 aşısı yaptırmadığı belirtilen Kaya’nın dünyaya getirdiği kız çocuğunun sağlık durumunun ise iyi olduğunu bildirildi.

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