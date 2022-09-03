Seinfeld’e doyamayanlara gelsin: Kült dizinin ‘resmi tarif’ kitabı çıkıyor

Seinfeld’in çeşitli bölümlerinde afiyetle yenen 60 yemek tarifi ‘Seinfeld: The Official Cookbook‘ adıyla 11 Ekim’de yayımlanacak.

90’lı yıllara damgasını vurdu. Netflix kataloguna girerek ömrüne ömür kattı. Popüler kültür tarihine adını şimdiden yazdırdı. Peki bir ‘resmi yemek kitabı’ olmasın mı? Şimdi o da oluyor.

Kitap, adı üzerinde, Seinfeld serisinde karşımıza çıkan yiyeceklerin tariflerini içeriyor. Julie Tremaine ve Brendan Kirby‘nin kağıda döktüğü tarifler; Jerry Seinfeld’in kendi mutfağından, ekibin müdavimi olduğu Monk’s adlı restorandan, meşhur ‘The Soup-Nazi’ bölümündeki çorbalardan ve Seinfeld’de karşımıza çıkan diğer yiyeceklerin tariflerinden oluşuyor.