'Şehir katili' asteroidin dünyaya çarpma ihtimali yüzde 3,1'e yükseldi

‘2024 YR4’ adlı asteroidin dünyaya çarpma ihtimali yüzde 2,3’ten 3,1’e yükseldi.

Fotoğraf: Avrupa Uzay Ajansı

‘2024 YR4’ asteroidi 27 Aralık 2024’te Şili’de tespit edildi. Boyutlarının 40 ila 100 metre genişliğinde olduğu düşünülüyor.

Gök cisminin büyük bir yıkıma yol açmayacağı, fakat çarpması halinde 50 kilometrelik bir alanda hasar bırakacağı ön görünülüyor. Bu yüzden ‘şehir katili’ diye adlandırılıyor.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), asteroidin yörüngesini inceleyerek 2032’de gezegene çarpma olasılığının yüzde 1’den yüzde 2,3’e yükseldiğini açıklamıştı.

O tarihten bu yana oran değişmekle birlikte yükselme eğilimini sürdürüyor.

France24‘ün aktardığına göre NASA, asteroidin dünyaya çarpma olasılığını yüzde 3,1 olarak güncelledi. Tarihse 22 Aralık 2032.

Uzay bilimciler, çapı 30 metreden büyük asteroidler içinde en son 2004’te bu ölçüde bir riskle karşılaştı. ‘Apophis’ adlı gök cisminin 2029’da dünyaya çarpma ihtimali kısa bir süre için yüzde 2,7 olarak ölçülmüş, daha sonra bu ihtimal yapılan gözlemlerle ortadan kalkmıştı.

2024 YR4’ün de dünyaya çarpma ihtimalinin giderek artacağı fakat sonradan da azalacağı düşünülüyor.

Asteroid şu anda neredeyse düz bir çizgide Dünya’dan uzaklaşıyor. Bu da gökbilimcilerin yörüngesini isabetli bir şekilde belirlemesini zorlaştırıyor.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), daha detaylı bilgiye erişmek için asteroidin James Webb Uzay Teleskobu’yla (JWST) izleneceğini duyurmuştu.

‘2024 YR4’ün çarpabileceği yerler arasında şuralar var:

Pasifik’in doğusu

Güney Amerika’nın kuzeyi

Afrika

Güney Asya

2024 YR4’ün ‘risk koridoru’. Görsel: Wikipedi

Uzay ajansları, 2024 YR4’ü izlenmeye devam edecek ve çarpma ihtimaline karşıysa asteroidin yönünü değiştirmeye çalışacak.