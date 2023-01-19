Seçim öncesi bir paket de Merkez Bankası’ndan

Merkez Bankası (MB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yarın ihracatçılarla bir araya gelerek hazırlanan destek paketini açıklayacak.

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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe’nin ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda Gültepe ve Kavcıoğlu paketle ilgili değerlendirmelerde bulunacak.

İhracatçı döviziyle rezervi doldurdu

MB’nin geçen yıl uygulamaya aldığı sayısız düzenlemelerin en büyüğü ihracatçıların döviz gelirlerinin bir kısmının rezervlere alınması olmuştu. Buna göre ihracatçılar, belirli bir vadede döviz gelirlerinin yüzde 40’ını MB’ye satmak zorunda. Türkiye yılda 250 milyar dolarlık ihracat yapıyor. Bu, MB’nin yılda 100 milyar dolarlık rezerv kazanması anlamına geliyor.

Bu gelirlerin ‘arka kapıdan’ satışını da MB organize ediliyor. Dolar/TL bu düzenle son aylarda 18,8 etrafında tarihi zirvelerinde yatay bir seyir izliyor.

İktidar seçim öncesi para musluklarını açtı

2023 seçimlerine beş aydan az bir süre kalmışken iktidarın ‘bonkörlüğü’ artıyor. Vatandaşı kampanya paketlerine boğan iktidar son dönemde birinci el için konut kampanyası başlatmış, ikinci el konut için de kampanya sinyali vermişti. Bu kapsamda düşük faizli ev kredileri sağlandı. Bunun haricinde esnafa kredi paketi, KGF paketi, EYT düzenlemesi, söz verildiği gibi olmasa da KYK borcu düzenlemesi, iki bin lira altındaki icralık borçlara af ve ücret artışları da iktidarın ‘müjdelerinden.’