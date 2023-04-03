Seçim belirsizliği, otomobil satışlarında rekor getirdi

Sıfır kilometre otomobil ve hafif ticari pazarında satışlar geçen ay 100 bin adeti geçti. Böylece tüm zamanların mart satış rekoruna ulaşıldı.

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Türkiye’de yatırımcılar, varlıklarını kontrolden çıkmış enflasyondan korumak isterken rekor seviyede yükselen borsaya yöneliyordu. Borsa, 2022’de yüzde 200’ün üzerinde değer kazandı.

2023’ün başından beriyse inişli çıkışlı bir seyir izleyen borsa, varlıkları enflasyona karşı korumaya yetmemeye başladı. Bunun üzerine yatırımcılar farklı araçlar aramaya başladı.

Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, varlıkları korumak için otomobile yönelim gözlendiğini dile getirmişti. EBS Danışmanlık’ın verilerini paylaşan Özpeynirci, otomotiv satışlarında martta rekor beklendiğini belirtmişti.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) verilerine göre, Şubat 2023’te otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 63,4 artarak 81 bin 148 adet olmuştu. Böylece sektör en yüksek şubat satışlarına ulaşmıştı.

Ekonomi gazetesinin haberine göre martta satışlar 110 bini aştı.

‘Markalar tedariki erkene çekti’

Nissan, Renault, Dacia, Fiat, Peugeot, Opel ve Citroen’in bayiliğini yapan Gülan Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gülan, pandeminin başlamasından bu yana biriken talebin, üretimdeki sıkıntılar nedeniyle karşılanamadığını hatırlatarak, araç bulunurluk sorunun martta azaldığına dikkat çekti.

Bunun önemli nedenlerinden birinin birçok markanın araçların büyük kısmını seçimden önce getirmeye çalışması olduğunu belirten Gülan, “Markalar malını erkene çekti. Çünkü seçimden sonrası belirsiz. Kim seçilirse seçilsin seçim sonrasında yeni mevduat faiz dengesini kimse kestiremiyor. Uzun süredir stabil seyreden döviz kurunun da ne olacağını kimse bilmiyor” diye konuştu.

Gülan, otomobilin bir yatırım aracı olarak da tercih edildiğini vurgulayarak, “Ev almayan otomobile yöneliyor” dedi. Alp Gülan, mayısa kadar satışlardaki yüksek ivmenin devam etmesini beklediklerini, ancak mayıs ayıyla birlikte piyasada kısmen bir yavaşlama olabileceğini dile getirdi.